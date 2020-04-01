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НБУ изменил алгоритм расчета обязательных резервов банков

НБУ изменил алгоритм расчета обязательных резервов банков
01.04.2020, 10:52

В НБУ считают, что новый алгоритм будет способствовать увеличению ликвидности банковской системы в условиях кризиса минимум на 5 млрд грн

Национальный банк Украины с 11 апреля оптимизирует расчет обязательных резервов для поддержания ликвидности банков в условиях кризиса. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"С 11 апреля средства банков, привлекаемые от нерезидентов, будут учитываться не отдельно на валовой основе, а на сальдовой основе вместе с межбанковскими средствами", - говорится в в сообщении.

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По оценкам НБУ, изменение алгоритма позволит увеличить ликвидность банковской системы как минимум на 5 млрд грн. Это даст банкам дополнительную поддержку в условиях усиления рисков, связанных с распространением короновируса и его влиянием на настроения бизнеса и населения.

В Нацбанке отмечают, что это очередная превентивная мера для обеспечения бесперебойного функционирования банковской системы. В марте уже были оптимизированы график тендеров и срочность для стандартных инструментов регулирования ликвидности банков. Кроме того подготовлен фундамент для внедрения операций по долгосрочному рефинансированию банков на срок до 5 лет.

При этом в НБУ утверждают, что сегодня у банковской системы достаточно ликвидности как в иностранной (более $8 млрд), так и национальной валюте (около 170 млрд грн. "Этого достаточно для обслуживания всех платежей в экономике как бизнесом, так и гражданами", - говорится в сообщении.

Изменения, которые касаются алгоритма обязательного резервирования, утверждены решениме НБУ №224-рш от 26 марта 2020 года "О внесении изменения в решение Правления Национального банка Украины от 23 ноября 2017 №752-рш". Они вступают в силу с 11 апреля.

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Анна Андреева
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