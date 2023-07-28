Официальный курс евро вырос на 27 копеек
28.07.2023, 09:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 28 июля курс гривни по отношению к евро снизился на 27 копеек – до 40,72 грн/евро. По отношению к доллару национальная валюта остается на прежнем уровне.
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