Оплата процентов по "токсичному" портфелю ПриватБанка падает

Уровень обслуживания "токсичного" портфеля кредитов ПриватБанка, выданных связанным экс-собственниками и топ-менеджерами банка компаниям, в 2018 году упал до 13% с 18,5% в 2017 году, сообщила Интерфакс-Украина финансовый директор банка Анна Самарина.

"По этому токсичному портфелю реальный денежный поток был 1 млрд грн (из 9 млрд грн - ред.), а 8 млрд грн было начислено и закрыто резервами… В 2017 году было начислено 15 млрд грн, а получено 2,8 млрд грн", - сказала она.

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По оценке Самариной, в текущем году обслуживание кредитов связанным компаниям ухудшилось.

"В 2019 году оно точно не улучшилось, оно даже ухудшилось: сумма погашения процентов снизилась в конце прошлого года и на сегодня остается на том же уровне", - отметила финдиректор.

Согласно годовому отчету ПриватБанка, "токсичный" портфель за минувший год вырос со 185,58 млрд грн до 212,8 млрд грн, а убытки резервирования по нему - со 181,89 млрд грн почти до 210 млрд грн. По словам Самариной, реальные доформированные резервы по "токсичному" портфелю в 2018 году составили 5,5 млрд грн.

ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. До этого его крупнейшими акционерами были бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Согласно отчету международной компании Kroll, которая проводила forensic audit ПриватБанка в 2018 году, банк до его национализации в конце 2016 год был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, который нанесли ему $5,5 млрд убытков.

18 апреля Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию ПриватБанка. В этот же день ОАСК признал незаконным решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц.

20 мая суд рассмотрит пять объединенных исков Коломойского о признании недействительным договоров поручительства по ряду кредитных договоров между его компаниями и ПриватБанком. Идентичное дело экс-собственник банка уже выиграл в Печерском райсуде.