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Ощадбанк получил 8 млрд грн рефинансирования от НБУ

26.12.2020, 12:19
Ощадбанк получил 8 млрд грн рефинансирования от НБУ - Фото
Фото: LIGA.net

Национальный банк Украины провел количественный тендер по рефинансированию пяти банков сроком до 84 дня по процентной ставке 6% годовых на сумму 9,3 млрд грн, из которых 8 млрд грн получил государственный Ощадбанк. Об этом сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин на своей Facebook странице. 

НБУ рефинансировал банки в рамках проводимой политики поддержки ликвидности банковской системы, уточнил Данилишин.

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По его словам, банковская система Украины сохраняет значительный запас финансовой стойкости и потенциала к кредитованию.

Адекватность регулятивного капитала банков на 1 декабря 2020 года составляла 21,67%, в том числе основного капитала – 15,51%, что более чем в два раза превышает нормативные показатели Н2 и Н3 (10% и 7% соответственно).

Регулятивный капитал банковской системы вырос в ноябре на 0,6%, а с начала года – на 21% до 181,9 млрд грн.

Банки, в том числе имеющие специализированный сберегательный статус, с существенным запасом выполняют нормативы покрытия ликвидности (LCR) как в иностранной валюте, так и по всем другим валютам, добавил глава Совета НБУ.

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Роман Брыль
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Ощадбанк рефинансирование Национальный банк Украины

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