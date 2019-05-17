Ощадбанк рассказал, на сколько вырос долг России за Крым

После вынесения решения Международным арбитражным судом и удовлетворения иска АО Ощадбанк в Российской Федерации о компенсации убытков, причиненных аннексией Крыма, долг России перед банком увеличился на $16 млн за счет начисленных процентов и пени. Об этом UNN сообщила директор департамента реструктуризации задолженности и взыскания Ощадбанка Ирина Мудрая.

"В соответствии с решением Российская Федерация обязана выплатить компенсацию и начисленные до даты вынесения решения проценты в размере около $1,3 млрд и начисленные после вынесения решения проценты, которые по состоянию на 11 мая 2019 года составляют около $16 млн", - отметила Мудрая.

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По ее словам, Ощадбанк собирает и изучает данные, а также готовится к выполнению решения арбитража.

Руководство банка рассматривает три пути принудительного взыскания средств. Первый - за счет государственной собственности РФ, которая используется в коммерческих целях. Второй - "замена кредитора", т.е. в тех отношениях с иностранными контрагентами, где Россия выступает кредитором, банк может просить суд заменить Россию на себя и требовать от контрагентов России уплаты долга именно банка. Третий - за счет собственности государственных компаний, которая находится на территории третьих стран.

Согласно нормам международного права, решение Международного инвестиционного арбитражного суда в споре между Ощадбанком и Россией, которое было принято в Париже (Франция) может быть принудительно исполнено во многих странах - это около 154 юрисдикций.

В начале 2019 года Ощадбанк начислил $5 млн долга России в рамках решения Арбитражного суда в Париже о компенсации убытков за утраченные в оккупированном Крыму инвестиции.

Напомним, в конце августа 2016 года Ощадбанк подал против страны-агрессора иск со всей доказательной базой о возмещении более $1 млрд потерь в результате незаконной оккупации и аннексии Крыма. В конце ноября 2018-го Арбитражный суд в Париже удовлетворил требование банка, однако российский Минюст не признал это решение. В связи с этим Ощадбанк поставил Россию "на счетчик".