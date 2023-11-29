Основатели monobank закрывают свой кредитный проект в Британии
Fintech Band, управляющая украинским необанком monobank, закрывает свой британский проект. Об этом в интервью DOU рассказал руководитель компании Михаил Рогальский.
"Британия выглядела логичным местом, потому что язык более или менее ясен, не так далеко от Украины, один из немногих рынков Европы, где есть кредитные карты [...] в том виде, как мы к ним привыкли. И плюс, это очень привлекательный рынок с точки зрения будущей экспансии", – объяснил Рогальский.
Но сначала у компании возникли проблемы с получением лицензий – вместо шести месяцев понадобилось два года, а после запуска началась пандемия коронавируса, и рынок кредитования практически исчез.
Вернуться к нормальной работе удалось только весной 2021 года.
"Мы проработали около полугода и поняли, что ошиблись с моделью продукта. Мы полгода плакали, кололись, но продолжали есть кактус, и решили: хватит, сделаем кредитную карточку", — сказал он.
Тогда проект переименовали в The Credit Thing из-за претензий компании Koyo Loans к названию Koto.
"Все пошло неплохо, по сравнению с Koto конверсии выросли в три раза, стоимость привлечения упала в три раза. А потом случилось 24 февраля", – рассказал Рогальский.
Компании не удалось поднять новый раунд инвестиций, а в Британии начался кризис, и к осени 2022 года рост The Credit Thing остановился.
"Мы не закрыли сразу компанию, делали попытки найти партнеров. Но когда не получилось стартовать в Польше, решили, что надо закрывать. [Мы] в процессе. До конца декабря работают карточки и со следующего года не будут", — рассказал Рогальский.
- Летом 2023 года закрылся Mono Invest, инвестиционный сервис от monobank. Причиной послужили санкции против его брокера.