Основатели monobank закрывают свой кредитный проект в Британии

Проекты Koto и The Credit Thing от Fintech Band в Великобритании не взлетели. Компания их ликвидирует

Фото: The Credit Thing / Twitter

Fintech Band, управляющая украинским необанком monobank, закрывает свой британский проект. Об этом в интервью DOU рассказал руководитель компании Михаил Рогальский.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном



Британский аналог monobank под названием Koto компания развивала с 2018 года.

"Британия выглядела логичным местом, потому что язык более или менее ясен, не так далеко от Украины, один из немногих рынков Европы, где есть кредитные карты [...] в том виде, как мы к ним привыкли. И плюс, это очень привлекательный рынок с точки зрения будущей экспансии", – объяснил Рогальский.

Но сначала у компании возникли проблемы с получением лицензий – вместо шести месяцев понадобилось два года, а после запуска началась пандемия коронавируса, и рынок кредитования практически исчез.

Вернуться к нормальной работе удалось только весной 2021 года.

"Мы проработали около полугода и поняли, что ошиблись с моделью продукта. Мы полгода плакали, кололись, но продолжали есть кактус, и решили: хватит, сделаем кредитную карточку", — сказал он.

Тогда проект переименовали в The Credit Thing из-за претензий компании Koyo Loans к названию Koto.

"Все пошло неплохо, по сравнению с Koto конверсии выросли в три раза, стоимость привлечения упала в три раза. А потом случилось 24 февраля", – рассказал Рогальский.

Компании не удалось поднять новый раунд инвестиций, а в Британии начался кризис, и к осени 2022 года рост The Credit Thing остановился.

"Мы не закрыли сразу компанию, делали попытки найти партнеров. Но когда не получилось стартовать в Польше, решили, что надо закрывать. [Мы] в процессе. До конца декабря работают карточки и со следующего года не будут", — рассказал Рогальский.