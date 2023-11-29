Засновники monobank закривають свій кредитний проєкт у Британії

Проєкти Koto і The Credit Thing від Fintech Band у Великій Британії не злетіли. Компанія їх ліквідує

Фото: The Credit Thing / Twitter

Fintech Band, яка керує українським необанком monobank, закриває свій британський проєкт. Про це в інтерв'ю DOU розказав керівник компанії Михайло Рогальський.

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Британський аналог monobank під назвою Koto компанія розвивала з 2018 року.

"Британія виглядала логічним місцем, бо мова більш-менш зрозуміла, не так далеко від України, один з небагатьох ринків Європи, де є кредитні картки [...] у тому вигляді, як ми до них звикли. І плюс, це дуже привабливий ринок з точки зору майбутньої експансії", – пояснив Рогальський.

Але спочатку у компанії виникли проблеми з отриманням ліцензій – замість шести місяців знадобилося два роки, а після запуску почалася пандемія коронавірусу, і ринок кредитування практично зник.

Повернутися до нормальної роботи вдалося тільки навесні 2021 року.

"Ми пропрацювали десь пів року і зрозуміли, що помилились з моделлю продукту. Ми пів року плакали, кололись, але продовжували їсти кактус, і вирішили: досить, зробимо кредитну картку", – сказав він.

Тоді проєкт перейменували у The Credit Thing через претензії компанії Koyo Loans до назви Koto.

"Все пішло непогано, у порівнянні з Koto конверсії зросли втричі, вартість залучення впала утричі. А потім сталося 24 лютого", – розказав Рогальський.

Компанії не вдалося підняти новий раунд інвестицій, а у Британії почалася криза, і до осені 2022 року зростання The Credit Thing зупинилося.

"Ми не закрили відразу компанію, робили спроби знайти партнерів. Але коли не вийшло стартувати у Польщі, вирішили, що треба закривати. [Ми] в процесі. До кінця грудня працюють картки й з наступного року не будуть", – розказав Рогальський.