Польский злотый в банках дешевеет: Как изменился курс доллара сегодня
Сколько стоит доллар
В среду, 9 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 1 коп. и составляет 41 грн. Курс продажи не изменился – 41,49 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 40,45 грн, максимальный – 41,2 грн. Для продажи минимальный курс – 41,41 грн, максимальный – 41,6 грн.
Наличный курс евро в банках
Средний курс евро не изменился. Курс покупки составляет 45,01 грн, курс продажи – 45,75 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет 44,15 грн, максимальный – 45,4 грн. Для продажи минимальный курс – 45,55 грн, а максимальный – 46 грн.
Какой курс польского злотого
Средний курс покупки польского злотого вырос на 2 коп. и составил 10,16 грн. Курс продаж увеличился на 2 коп. до 10,73 грн.
Минимальный курс покупки злотого составляет 9,5 грн, максимальный – 10,42 грн. Для продажи минимальный курс – 10,57 грн, а максимальный – 11 грн.
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