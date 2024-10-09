Польський злотий в банках дешевшає: як змінився курс валют сьогодні, 9 жовтня

Які значення долара та євро встановили банки 9 жовтня

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Скільки коштує долар

У середу, 9 жовтня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з вівторком, зріс на 1 коп. і складає 41 грн. Курс продажу не змінився – 41,49 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 40,45 грн, максимальний – 41,2 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,41 грн, максимальний – 41,6 грн.

Готівковий курс євро в банках

Середній курс євро не змінився. Курс купівлі становить 45,01 грн, курс продажу – 45,75 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 44,15 грн, максимальний – 45,4 грн. Для продажу мінімальний курс – 45,55 грн, а максимальний – 46 грн.

Який курс польського злотого

Середній курс купівлі польського злотого зріс на 2 коп. і склав 10,16 грн. Курс продажу збільшився на 2 коп. до 10,73 грн.

Мінімальний курс купівлі злотого становить 9,5 грн, максимальний – 10,42 грн. Для продажу мінімальний курс – 10,57 грн, а максимальний – 11 грн.

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