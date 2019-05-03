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03.05.2019, 17:55

Порошенко созвонился с главой МВФ: говорили о ПриватБанке

Порошенко созвонился с главой МВФ: говорили о ПриватБанке

В МВФ подчеркивают важность независимости Нацбанка

Судебные процессы в Украине с целью денационализации ПриватБанка могут поставить под угрозу финансовую стабильность государства. Об этом сегодня по телефону разговаривал действующий президент Украины Петр Порошенко с директором МВФ Кристиной Лагард, говорится на Facebook-странице президента.

Госпожа Лагард, по его словам, подчеркнула важность обеспечения независимости деятельности Нацбанка Украины.

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"Благодарен Кристин Лагард за постоянную поддержку реформ в Украине, которые уже начали приносить положительные результаты и стимулировать экономический рост. А также за заверения в готовности развивать сотрудничество между Украиной и МВФ", - отметил Порошенко.

18 апреля Окружной административный суд Киева принял два решения в пользу экс-владельца ПриватБанка Игоря Коломойского. В частности, суд отменил договор купли-продажи государством акций банка и признал незаконным решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц. Печерский районный суд отменил личное поручительство Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка.

В МВФ отмечают, что поддерживали национализацию Привата и в 2016 году, и сейчас. Это был единственный способ сохранить стабильность финансовой системы Украины и деньги вкладчиков, считают в Фонде.

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Теги: национализация Приватбанка, Петр Порошенко, МВФ, кристин лагард
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