Правительство расширило пул госбанков для финансирования индустриальных парков

Государственное финансирование индустриальных парков теперь обслуживают четыре госбанка

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Сенс Банк стал четвертым госбанком, с которым Министерство экономики заключило договор о сотрудничестве в рамках программы "Государственное стимулирование создания индустриальных парков". Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В июле 2024 года аналогичные договоры были подписаны с Укрэксимбанком и Укргазбанком, в августе – с Ощадбанком.

Инициаторы создания или управляющие компании индустриальных парков могут подавать заявки в эти госбанки на получение государственного стимулирования по двум ключевым направлениям.

Первое направление предусматривает грантовое финансирование для обустройства индустриальных парков. Государство покрывает часть расходов на дороги, связь, газо-, водо- и электроснабжение. Это упрощает развитие парков и привлекает инвесторов.

Второе направление – компенсация затрат на подключение к инженерным сетям. Это уменьшает финансовую нагрузку и ускоряет запуск объектов. Во время военного положения компенсация действует только для присоединения к электросетям.

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В 2024 году на развитие индустриальных парков было направлено 925 млн грн. Средства пошли на:

Гранты (50% стоимости) для обустройства инфраструктуры.

Компенсация 50% стоимости подключения к электросетям.

До 80% финансирования для парков на деоккупированных территориях (до 150 млн грн).

Финансирование получили 13 индустриальных парков, реализующих 26 проектов. Еще два коммунальных парка получат средства в 2025 году. За три года появится 65 000 кв.м производственных площадей и 26 новых предприятий.

В 2025 году предусмотрено 500 млн грн на стимулирование индустриальных парков. По результатам первого полугодия сумма может быть увеличена.