ПриватБанк не ограничивал снятие денег с банкоматов

Государственный ПриватБанк не фиксирует повышенной активности клиентов по снятию наличных средств. Об этом на брифинге заявил председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл, передает корреспондент LIGA.net.

"Мы не видим нестандартных ситуаций, банк обеспечен ликвидностью и работает прибыльно", - заметил он.

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Напомним, сегодня Окружной административный суд Киева, рассмотрев иск Игоря Коломойского, признал незаконной национализацию ПриватБанка и недействительным договор купли-продажи государством акций банка.

Министерство финансов и Нацбанк заявили, что обжалуют решение. Их позицию поддержал премьер-министр Владимир Гройсман.