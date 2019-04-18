ПриватБанк оптимистичен: решение суда не повлияет на работу

ПриватБанк при любых обстоятельствах продолжит стабильную работу, заявила глава пресс-службы банка Инна Музычук на своей странице в Facebook.

Она также акцентировала на том, что решение суда первой инстанции не вступило в силу, будет обжаловано и не повлияет на работу банка.

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Как заявил председатель наблюдательного совета банка Энгин Акчакоча, сейчас насчитывается более 1000 судебных производств в Украине и мире, связанных с Приватом.

"Мы последовательно и настойчиво отстаиваем наши позиции в судах. Более двух лет банк выступает против бывших акционеров в украинских и международных судах, требуя возмещения убытков, сумма которых достигает миллиардов долларов США. Масштабы битвы действительно эпические", - сообщил он.

"Независимо от того, кто победит в этой президентской гонке, банк не остановится в своем стремлении достичь справедливости", - добавил Акчакоа.

По его словам, независимый набсовет был создан для защиты интересов акционеров и вкладчиков банка - народа Украины. А один из главных приоритетов заключается в возврате почти 160 млрд грн, которым государство докапитализировало банк.

Также он заявил, что единственный способ смены собственника банка - продажа его международному инвестору с отличной репутацией.

"Следует максимизировать рыночную стоимость банка и выгодно продать его надежном инвестору до 2022 года", - отметил Акчакоча.

Напомним, сегодня Окружной административный суд Киева, рассмотрев иск Игоря Коломойского, признал незаконной национализацию ПриватБанка и недействительным договор купли-продажи государством акций банка.

Министерство финансов и Нацбанк заявили, что обжалуют решение. Их позицию поддержал премьер-министр Владимир Гройсман.