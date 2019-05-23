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23.05.2019, 11:25

ПриватБанк подал иск против Коломойского в американский суд

ПриватБанк подал иск против Коломойского в американский суд

Банк обвинил экс-владельца в отмывании денег

Государственный ПриватБанк подал иск в Канцелярский суд штата Делавэр (США) к экс-совладельцу банка Игорю Коломойскому. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные на сайте суда.

Гражданский иск был подан 21 мая. Информация о сроках его рассмотрения пока отсутствует.

Как пишет Bloomberg, ПриватБанк обвинил Коломойского в отмывании денег по неправомерно выданным кредитам. На эти деньги олигарх якобы приобрел недвижимость через сеть компаний в Делавэре и Огайо.

В Украине активизировались суды по национализации ПриватБанка. По трем ключевым искам в судах первой инстанции одержал победу Коломойский. 18 апреля Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию и решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц. Печерский районный суд Киева 20 апреля принял решение о расторжении договора личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка.

Кабмин обжаловал решение суда об отмене национализации.

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Теги: национализация Приватбанка, игорь коломойский, дело приватбанка
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