ПриватБанк приостановит операции ночью 22 февраля

Из-за регламентных работ некоторые услуги в Приват24 сегодня ночью будут недоступны

Фото: depositphotos.com

В ночь на 22 февраля 2025 года ПриватБанк проводит плановые регламентные работы процессинга, платежных систем и сервисов для повышения качества и безопасности платежей и операций с платежными картами.

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Как сообщила пресс-служба банка, с 00:05 до 06:30 утра будут недоступны операции с карточками, платежи через Приват24, а также работа банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов.

Кроме того, не будет работать платежное приложение "Терминал".

В ПриватБанке отмечают, что подобные регламентные работы обычно производятся в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для клиентов. Банк рекомендует провести необходимые платежи и покупки заранее или по завершении технических работ.