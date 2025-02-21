ПриватБанк приостановит операции ночью 22 февраля
В ночь на 22 февраля 2025 года ПриватБанк проводит плановые регламентные работы процессинга, платежных систем и сервисов для повышения качества и безопасности платежей и операций с платежными картами.
Как сообщила пресс-служба банка, с 00:05 до 06:30 утра будут недоступны операции с карточками, платежи через Приват24, а также работа банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов.
Кроме того, не будет работать платежное приложение "Терминал".
В ПриватБанке отмечают, что подобные регламентные работы обычно производятся в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для клиентов. Банк рекомендует провести необходимые платежи и покупки заранее или по завершении технических работ.
- Чистая прибыль государственного ПриватБанка за 2024 год составила 40,1 млрд грн, что на 6% больше по сравнению с 2023 годом (37,8 млрд грн).