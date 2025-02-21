ПриватБанк призупинить операції вночі 22 лютого
У ніч проти 22 лютого 2025 року ПриватБанк проводить планові регламентні роботи процесингу, платіжних систем та сервісів задля підвищення якості та безпеки платежів й операцій із платіжними картками.
Як повідомила пресслужба банку, з 00:05 до 06:30 години ранку будуть недоступні операції з картками, платежі через Приват24, а також робота банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів.
Крім того, не працюватиме платіжний застосунок "Термінал".
У ПриватБанку зазначають, що подібні регламентні роботи зазвичай виконуються в нічний час, аби мінімізувати незручності для клієнтів. Банк рекомендує провести необхідні платежі та купівлі заздалегідь або після завершення технічних робіт.
- Чистий прибуток державного ПриватБанку за 2024 рік склав 40,1 млрд грн, що на 6% більше у порівнянні з 2023 роком (37,8 млрд грн).