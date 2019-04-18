ПриватБанк был банкротом, его нужно было ликвидировать - Рожкова

Единственной альтернативой национализации ПриватБанка была его ликвидация. Об этом на брифинге рассказала первая замглавы НБУ Катерина Рожкова, передает корреспондент LIGA.net.

"Это был единственно возможный и необходимый шаг, его поддержал Совет национальной безопасности и обороны. - сказала Рожкова. - Единственным акционером ПриватБанка является народ Украины, мы готовы защищать интересы акционера".

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Она отметила, что НБУ не согласен с аргументами суда и уверен в успешном оспаривании решения в апелляции.

Напомним, сегодня Окружной административный суд Киева, рассмотрев иск Игоря Коломойского, признал незаконной национализацию ПриватБанка и недействительным договор купли-продажи государством акций банка.

Министерство финансов и Нацбанк заявили, что обжалуют решение. Их позицию поддержал премьер-министр Владимир Гройсман.