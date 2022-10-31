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ПриватБанк возобновил работу в деоккупированном Изюме

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2022, 11:25
ПриватБанк возобновил работу в деоккупированном Изюме - Фото
Фото: ПриватБанк/telegram

Государственный ПриватБанк возобновил работу первого отделения в освобожденном от российских оккупантов Изюме Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба банка.  

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В ближайшее время ПриватБанк планирует возобновить работу еще нескольких отделений на территориях, где ситуация будет отвечать всем необходимым нормам безопасности сотрудников и клиентов, говорится в сообщении.  

Всего ПриватБанк возобновил полноценную работу около 30 своих базовых отделений в городах и поселках на деоккупированных ВСУ территориях восточных и северных регионов Украины. 

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Роман Бриль
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ВСУ изюм отделения банков деоккупированные территории
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