ПриватБанк возобновил работу в деоккупированном Изюме

Государственный ПриватБанк возобновил работу первого отделения в освобожденном от российских оккупантов Изюме Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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В ближайшее время ПриватБанк планирует возобновить работу еще нескольких отделений на территориях, где ситуация будет отвечать всем необходимым нормам безопасности сотрудников и клиентов, говорится в сообщении.

Всего ПриватБанк возобновил полноценную работу около 30 своих базовых отделений в городах и поселках на деоккупированных ВСУ территориях восточных и северных регионов Украины.

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Роман Бриль

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