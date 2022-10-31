ПриватБанк возобновил работу в деоккупированном Изюме
31.10.2022, 11:25
Фото: ПриватБанк/telegram
Государственный ПриватБанк возобновил работу первого отделения в освобожденном от российских оккупантов Изюме Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
В ближайшее время ПриватБанк планирует возобновить работу еще нескольких отделений на территориях, где ситуация будет отвечать всем необходимым нормам безопасности сотрудников и клиентов, говорится в сообщении.
Всего ПриватБанк возобновил полноценную работу около 30 своих базовых отделений в городах и поселках на деоккупированных ВСУ территориях восточных и северных регионов Украины.
- 7 октября ПриватБанк возобновил работу 26 отделений в деоккупированных городах.
- 27 октября ПриватБанк возобновил работу в освобожденных поселках Херсонской области.
- 28 октября ПриватБанк возобновил работу на деоккупированном Донбассе. Открыл отделение в Лимане.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Старший дизайнерРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии