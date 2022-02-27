UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ПриватБанк вводит кредитные каникулы для бизнеса

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2022, 14:46
ПриватБанк вводит кредитные каникулы для бизнеса - Фото
Фото: depositphotos.com

Для поддержки украинского бизнеса и предпринимателей в условиях военного положения, ПриватБанк объявил с 1 марта по 1 июня 2022 года кредитные каникулы всем бизнес-клиентам, по договорам которых не было просрочки или срок просрочки составляет не более 90 суток. Об этом сообщает пресс-служба банка.  

Условия кредитных каникул: по продуктам "Кредитный лимит на счет", "Овердрафт" (бланковый), кредитный лимит "Предпринимательский" обязательные платежи (взносы, %, комиссии) и "обнуление тела" кредитов переносятся на 1 июня, просрочка не будет формироваться. Единственное исключение – "Кредиты под залог депозитов". 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

По кредитам "КУБ без залога", "Инвестиционный кредит", "КУБ залоговый", "Бизнес-ипотека", "Кредит на ОС", "Лизинг", "Восстанавливаемая кредитная линия", "Агросезон" банк переносит все платежи ("тело", проценты и комиссии) на 01.06.2022, просрочка не будет формироваться. 

Клиенты ПриватБанка смогут пользоваться "Кредитным лимитом на счет", "Овердрафтом" (бланковым), кредитным лимитом "Предпринимательский" в пределах суммы долга на 24 февраля 2022 года. 

Подробную информацию о льготном обслуживании клиенты получают в Приват24 и на специальной странице сайта. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПриватБанк кредитные каникулы
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 