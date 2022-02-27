ПриватБанк вводит кредитные каникулы для бизнеса

Для поддержки украинского бизнеса и предпринимателей в условиях военного положения, ПриватБанк объявил с 1 марта по 1 июня 2022 года кредитные каникулы всем бизнес-клиентам, по договорам которых не было просрочки или срок просрочки составляет не более 90 суток. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Условия кредитных каникул: по продуктам "Кредитный лимит на счет", "Овердрафт" (бланковый), кредитный лимит "Предпринимательский" обязательные платежи (взносы, %, комиссии) и "обнуление тела" кредитов переносятся на 1 июня, просрочка не будет формироваться. Единственное исключение – "Кредиты под залог депозитов".

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По кредитам "КУБ без залога", "Инвестиционный кредит", "КУБ залоговый", "Бизнес-ипотека", "Кредит на ОС", "Лизинг", "Восстанавливаемая кредитная линия", "Агросезон" банк переносит все платежи ("тело", проценты и комиссии) на 01.06.2022, просрочка не будет формироваться.

Клиенты ПриватБанка смогут пользоваться "Кредитным лимитом на счет", "Овердрафтом" (бланковым), кредитным лимитом "Предпринимательский" в пределах суммы долга на 24 февраля 2022 года.

Подробную информацию о льготном обслуживании клиенты получают в Приват24 и на специальной странице сайта.

24 февраля ПриватБанк отменил комиссию за снятие наличности с кредитных карт частных лиц. 25 февраля ПриватБанк отменил ранее введенные временные ограничения на использование кредитных средств. 26 февраля ПриватБанк ввел кредитные каникулы по кредитным картам физлиц.

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Роман Брыль

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