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ПриватБанк вводит кредитные каникулы по кредитным картам физлиц

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2022, 12:47
ПриватБанк вводит кредитные каникулы по кредитным картам физлиц - Фото
Фото: depositphotos.com

ПриватБанк с 1 марта 2022 года внедряет кредитные каникулы для клиентов физических лиц по всем кредитным картам. Об этом сообщает пресс-служба банка.   

Льготные условия договора под 0,00001% и без обязательного минимального платежа действуют до 1 июня 2022 года по кредитным картам: Карточка Универсальная, Карточка Универсальная Gold и премиальным картам.  

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Кредитные каникулы будут действовать и по карточкам, которые имели просрочку обязательств на срок до 90 дней включительно. На период кредитных каникул клиенты могут вносить средства на кредитную карту по собственному желанию. 

Процесс перевода клиентов в льготные условия договора будет происходить в автоматическом режиме поэтапно.

Подробную информацию о льготном обслуживании клиенты получат в Приват24 и на специальной странице официального сайта банка.  

  • Ранее в ПриватБанке сообщали, что отделения банка работают в бесперебойном режиме в тех населенных пунктах, где нет угроз для здоровья и жизни работников и клиентов.   

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Роман Брыль
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ПриватБанк кредитные карты кредитные каникулы
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