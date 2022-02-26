ПриватБанк вводит кредитные каникулы по кредитным картам физлиц

ПриватБанк с 1 марта 2022 года внедряет кредитные каникулы для клиентов физических лиц по всем кредитным картам. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Льготные условия договора под 0,00001% и без обязательного минимального платежа действуют до 1 июня 2022 года по кредитным картам: Карточка Универсальная, Карточка Универсальная Gold и премиальным картам. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Кредитные каникулы будут действовать и по карточкам, которые имели просрочку обязательств на срок до 90 дней включительно. На период кредитных каникул клиенты могут вносить средства на кредитную карту по собственному желанию.

Процесс перевода клиентов в льготные условия договора будет происходить в автоматическом режиме поэтапно. Подробную информацию о льготном обслуживании клиенты получат в Приват24 и на специальной странице официального сайта банка.

Ранее в ПриватБанке сообщали, что отделения банка работают в бесперебойном режиме в тех населенных пунктах, где нет угроз для здоровья и жизни работников и клиентов.

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Роман Брыль

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