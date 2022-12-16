ПриватБанк закупает 600 Starlink и заявляет террористам РФ: Никогда не "положите" банк

Член наблюдательного совета ПриватБанка Роман Сульжик заявил, что российским террористам никогда не удастся дестабилизировать работу банка даже при физическом уничтожение дата центров в Украине.

"Отвечу террористам очень коротко – вы никогда не сможете "положить" Приват! Это одно из самых больших достижений нашей команды", — написал Сульжик в соцсетях.

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Он добавил, что весь 2021 год специалисты ПриватБанка занимались улучшением защиты банка от кибератак и защитой клиентских данных. Это позволило отразить все кибератаки еще в начале войны.

"Сейчас ПриватБанк работает из облака в Европе, поэтому даже физическое уничтожение наших дата центров в Украине им ничего не даст", — заверил член набсовета.

Сульжик также сообщил, что на заседании набсовета сегодня, 16 декабря, утверждена закупка еще 600 Starlink, которые будут распределены по отделениям банка.

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Роман Бриль

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