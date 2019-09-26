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ПриватБанк запустил функцию быстрых бесконтактных кредитов

ПриватБанк запустил функцию быстрых бесконтактных кредитов
26.09.2019, 16:21

Банк позволил оплачивать покупки в рассрочку одним тапом смартфона

ПриватБанк запустил новую функцию мгновенного оформления кредитных договоров рассрочки в бесконтактных цифровых кошельках Apple Pay и Google Pay, сообщают в пресс-службе банка.

Оформление кредита при оплате за товар смартфоном происходит также мгновенно и бесконтактно, как и оплата собственными деньгами. А оплатить в рассрочку покупки можно в любой торговой точке, в которой установлен POS-терминал ПриватБанка, говорится в сообщении.

В банке утверждают, что эта технология является новой для украинского и глобального банковского рынка.

"Мы стали первым банком в мире, который добавил в цифровой кошелек функцию оформления рассрочки одним тапом смартфона", - говорит Евгений Васильцов, руководитель направления обслуживания торговых предприятий ПриватБанка.

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ПриватБанк бесконтактные платежи бесконтактные кредиты
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