ПриватБанк запустил функцию быстрых бесконтактных кредитов

ПриватБанк запустил новую функцию мгновенного оформления кредитных договоров рассрочки в бесконтактных цифровых кошельках Apple Pay и Google Pay, сообщают в пресс-службе банка.

Оформление кредита при оплате за товар смартфоном происходит также мгновенно и бесконтактно, как и оплата собственными деньгами. А оплатить в рассрочку покупки можно в любой торговой точке, в которой установлен POS-терминал ПриватБанка, говорится в сообщении.

В банке утверждают, что эта технология является новой для украинского и глобального банковского рынка.

"Мы стали первым банком в мире, который добавил в цифровой кошелек функцию оформления рассрочки одним тапом смартфона", - говорит Евгений Васильцов, руководитель направления обслуживания торговых предприятий ПриватБанка.