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Штабы Порошенко и Зеленского подписали договор с НСК Олимпийский
16.04.2019, 19:17

ПриватБанк запустил новую услугу по продаже валюты

ПриватБанк запустил новую услугу по продаже валюты

Теперь в терминалах можно не только продать, но и купить валюту

ПриватБанк открыл продажу безналичной валюты через терминалы самообслуживания, сообщает пресс-служба банка.

"Теперь купить доллары или евро на валютную карту или счет можно круглосуточно в любом терминале банка, оплатив их наличными", - говорится в сообщении.

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Банк отмечает, что в терминалах продает валюту по безналичному курсу.

С февраля в терминалах также можно купить наличную валюту, напоминают в Привате. Деньги за нее зачисляются в гривне на карту или счет.

7 февраля вступил в силу новый закон о валюте, которым НБУ снял порядка тридцати валютных ограничений. В частности, появилась возможность покупки-продажи валюты онлайн.

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Теги: обмен валют, ПриватБанк, валюта онлайн
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