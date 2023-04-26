ПриватБанку дали второй шанс отсудить у компании Коломойского 1 млрд грн

Верховный суд на прошлой неделе, 20 апреля, отменил решения судов низших инстанций по спору между ПриватБанком и связанной с Игорем Коломойским компанией "Агротерминал" на сумму 1 млрд грн. Дело пойдет на повторное рассмотрение в Хозяйственном суде Одесской области, сообщается в судебном реестре.

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В октябре 2020 года суд первой инстанции удовлетворил иск ПриватБанка о взыскании с ООО "Агротерминал" 1 млрд грн задолженности.

Спустя год Юго-западный апелляционный хозяйственный суд в городе Одесса отменил это решение, решив спор в пользу Агротерминала.

Разные решения связаны с тем, что банк и его должник предоставили суду отличающиеся редакции одного и того же кредитного договора. В одной из них ПриватБанк имел право требовать досрочного погашения кредита, в другой – нет.

Владельцем ООО "Агротерминал" является ООО "Бориваж" (зерновой терминал), которое, по данным ПриватБанка, имеет перед ним 3,5 млрд грн и признано на момент национализации связанным с банком лицом.

В начале апреля Верховный суд отменил решение судов низших инстанций по признанию недействительной личной поруки Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования, которые ПриватБанк получал в 2008-2015 годах.

В феврале 2023 года Верховный суд подтвердил невозможность возвращения ПриватБанка бывшим собственникам.

Андрій Водяний

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