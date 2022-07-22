Raiffeisen прекращает обмен наличных гривен на иностранную валюту за границей

Банки группы Райффайзен в Австрии, Словакии, Венгрии и Чехии прекращают обмен наличной гривни на иностранную валюту с 25 июля согласно решению Нацбанка, сообщает пресс-служба банка.

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Отмечается, что НБУ внес 21 июля изменения в свои нормативные документы, согласно которым, начиная с понедельника 25 июля 2022 года, коммерческим банкам Украины запрещено покупать наличную гривню у иностранных финансовых учреждений.

В банке добавили, что до этого времени украинцы обменяли более 1,1 млрд грн наличными на местную валюту в сети группы Райффайзен.

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21 июля НБУ значительно ухудшил прогноз инфляции на 2022 год. Ожидается, что она превысит 30% (а не 20%, как раньше) при сокращении экономики на треть. В условиях военного времени НБУ планирует проводить жесткую монетарную политику, чтобы не дать инфляции превысить 30%.

В четверг, 21 июля, НБУ повысил официальный курс доллара на 25% – до 36,6 грн/$.

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Наталия Фреик

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