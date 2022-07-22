Доллар в банках подорожал более чем на гривню

В пятницу, 22 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 90 коп. и составляет 37,24 грн. Курс продаж увеличился на 1 грн и 43 коп. и составляет 38,67 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,5 грн, максимальный – 38 грн. Для продажи минимальный курс – 38 грн, максимальный – 40 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 97 коп. и составляет 37,6 грн. Средний курс продаж поднялся на 1 грн и 33 коп. и составляет 39,15 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 36,7 грн, максимальный – 38,5 грн. Для продажи минимальный курс – 38,5 грн, максимальный – 40,5 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.

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Анна Ишутина

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