Реальная зарплата в Украине выросла на 6,9% за год

В сентябре 2021 года реальная заработная плата в Украине по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 6,9%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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По данным Госстата, средняя номинальная зарплата штатных работников в сентябре по сравнению с августом выросла на 1,7%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого гада – на 18,7%, составив 14 239 грн.

Самая высокая средняя зарплата в сентябре традиционно была отмечена в Киеве – 20 658 грн, самая низкая – в Черновицкой области – 10 976 грн.

Наибольшую зарплату получали работники сферы информации и телекоммуникаций – 25 427 грн, а также финансовой и страховой деятельности – 22 547 грн. Самую низкую – работники, задействованные в организации питания и временного размещения – 9 039 грн и в производство одежды – 9228 грн.

Реальная зарплата характеризует покупательную способность номинальной заработной платы под влиянием изменений потребительских цен на товары и услуги и уровня налогов и обязательных платежей. Индекс реальной зарплаты показывает изменение покупательной способности номинальной зарплаты в отчетном периоде по сравнению с базисным. Например, если индекс реальной зарплаты составил 100,7%, то реальная зарплата за указанный период выросла на 0,7%.



Средняя заработная плата – макроэкономический показатель, исчисляемый как среднее арифметическое значение заработных плат определенной группы работников (например, по предприятию, по отрасли, по региону). Рассчитывается, исходя из фонда оплаты труда работников (включая оплату труда совместителей), премий, надбавок, вознаграждений по итогам работы за год и единовременных поощрений.

За 2020 год реальная зарплата в Украине выросла на 10,1%. За первые три месяца 2021-го реальная зарплата выросла на 9,5%. В мае за месяц средняя зарплата выросла до 13 499 грн. В июле – выросла на 10,2% до 14345 грн. В августе размер зарплаты упал ниже 14 000 грн на 2,4%.

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Наталия Фреик

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