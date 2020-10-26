Полномочия в НБУ. Рожкова раскритиковала решение правления
Перераспределение полномочий в Национальном банке Украины разрушает коллегиальность и создает угрозы для принятия регулятором беспристрастных решений. Об этом написала первый заместитель главы Нацбанка Катерина Рожкова на своей странице в Facebook.
"На многочисленные запросы предоставляю свой личный комментарий относительно решения о перераспределении полномочий в НБУ. Мы с Дмитрием Сологубом не поддержали это решение", – написала Рожкова.
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"Во-первых, такой подход не соответствует лучшим мировым практикам. Во-вторых, такое решение разрушает коллегиальность и создает угрозы для принятия Нацбанком беспристрастных решений", – считает Рожкова.
"И наконец, это не соответствует принципам независимости, которые были заложены в основу трансформации Национального банка в 2014-2015 годах. Эта трансформация проводилась с учетом требований МВФ", – напомнила первый заместитель.
Рожкова резюмирует, что смена вертикали полномочий в НБУ, это тот случай, "...когда жажда к инновациям игнорирует мировые практики".
"Обновленная команда хочет сделать что-то совсем новое и нетрадиционное. Возможно, это новшество войдет в список выдающихся практик центробанкинга в мире. Очень не хочется пропустить этот факт", – добавила Катерина Рожкова.
- 5 октября совет НБУ выразил недоверие и объявил выговор первому заместителю главы НБУ Катерине Рожковой и заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу. Рожкова считает, что такое решение совет НБУ принял из-за их коммуникаций с прессой.
- 21 октября НБУ сократил полномочия Катерины Рожковой.
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