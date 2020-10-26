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Полномочия в НБУ. Рожкова раскритиковала решение правления

26.10.2020, 11:35
Полномочия в НБУ. Рожкова раскритиковала решение правления - Фото
Катерина Рожкова. Фото - пресс-служба НБУ

Перераспределение полномочий в Национальном банке Украины разрушает коллегиальность и создает угрозы для принятия регулятором беспристрастных решений. Об этом написала первый заместитель главы Нацбанка Катерина Рожкова на своей странице в Facebook. 

"На многочисленные запросы предоставляю свой личный комментарий относительно решения о перераспределении полномочий в НБУ. Мы с Дмитрием Сологубом не поддержали это решение", – написала Рожкова.

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"Во-первых, такой подход не соответствует лучшим мировым практикам. Во-вторых, такое решение разрушает коллегиальность и создает угрозы для принятия Нацбанком беспристрастных решений", – считает Рожкова.

"И наконец, это не соответствует принципам независимости, которые были заложены в основу трансформации Национального банка в 2014-2015 годах. Эта трансформация проводилась с учетом требований МВФ", –  напомнила первый заместитель.   

Рожкова резюмирует, что смена вертикали полномочий в НБУ, это тот случай, "...когда жажда к инновациям игнорирует мировые практики".

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"Обновленная команда хочет сделать что-то совсем новое и нетрадиционное. Возможно, это новшество войдет в список выдающихся практик центробанкинга в мире. Очень не хочется пропустить этот факт", – добавила Катерина Рожкова.

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Роман Брыль
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