Рожкова опровергла информацию о проигрыше в суде дела о выговоре от Совета НБУ

Заместитель главы Национального банка Украины Катерина Рожкова опровергла распостраненную в СМИ информацию о, якобы, признании Шестым апелляционным судом Киева законным вынесенного ей выговора Советом НБУ. Об этом Рожкова написала на своей Facebook странице.

"С большим удивлением прочитала в СМИ о проигрыше в Шестом апелляционном суде по делу о выговоре, который вынес мне и Дмитрию Сологубу Совет НБУ. Я внимательно читала решение Шестого Апелляционного Суда, и суть его в совершенно другом", – написала Рожкова. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

По ее словам, Шестой апелляционный суд, ссылаясь на нормы и процессуальные нормы судопроизводства, принял решение, что он не может рассматривать это дело, и поэтому отказался рассматривать его по существу. Но, учитывая, что в соответствии с Конституцией каждый гражданин имеет право на защиту, Шестой апелляционный суд определил, что это дело находится в компетенции другого суда, а именно Киевского апелляционного.

А уже после этого Киевский апелляционный суд принял постановление, которым отказал НБУ в удовлетворении апелляционной жалобы, оставив решение первой инстанции (Соломенского районного суда) без изменений.

"Другими словами, мы не проиграли в Шестом апелляционном суде. Шестой апелляционный суд отказался рассматривать это дело по существу и передал его в Киевский апелляционный, в котором решение в нашу пользу в качестве истцов осталось без изменений", - разъяснила замгалвы НБУ.

Рожкова добавила, что не только суд первой инстанции признал незаконным выговор, вынесенный Советом НБУ, но и вторая инстанция (апелляция) подтвердила незаконность этого решения.

Решение Киевского апелляционного суда вступило в силу с момента объявления с 12 августа 2021 года.

Роман Брыль

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