Рожкова опровергла информацию о проигрыше в суде дела о выговоре от Совета НБУ
Заместитель главы Национального банка Украины Катерина Рожкова опровергла распостраненную в СМИ информацию о, якобы, признании Шестым апелляционным судом Киева законным вынесенного ей выговора Советом НБУ. Об этом Рожкова написала на своей Facebook странице.
"С большим удивлением прочитала в СМИ о проигрыше в Шестом апелляционном суде по делу о выговоре, который вынес мне и Дмитрию Сологубу Совет НБУ. Я внимательно читала решение Шестого Апелляционного Суда, и суть его в совершенно другом", – написала Рожкова.
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По ее словам, Шестой апелляционный суд, ссылаясь на нормы и процессуальные нормы судопроизводства, принял решение, что он не может рассматривать это дело, и поэтому отказался рассматривать его по существу. Но, учитывая, что в соответствии с Конституцией каждый гражданин имеет право на защиту, Шестой апелляционный суд определил, что это дело находится в компетенции другого суда, а именно Киевского апелляционного.
А уже после этого Киевский апелляционный суд принял постановление, которым отказал НБУ в удовлетворении апелляционной жалобы, оставив решение первой инстанции (Соломенского районного суда) без изменений.
"Другими словами, мы не проиграли в Шестом апелляционном суде. Шестой апелляционный суд отказался рассматривать это дело по существу и передал его в Киевский апелляционный, в котором решение в нашу пользу в качестве истцов осталось без изменений", - разъяснила замгалвы НБУ.
Рожкова добавила, что не только суд первой инстанции признал незаконным выговор, вынесенный Советом НБУ, но и вторая инстанция (апелляция) подтвердила незаконность этого решения.
Решение Киевского апелляционного суда вступило в силу с момента объявления с 12 августа 2021 года.
- 5 октября 2020 года Совет НБУ выразил недоверие и объявил выговор первому заместителю главы НБУ Катерине Рожковой и заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу. В декабре 2020 года Рожкова и Сологуб подали судебный иск против Совета НБУ. В апреле Окружной административный суд Киева полностью удовлетворил иск Рожковой и Сологуба и постановил отменить выговоры и выражения им недоверия. 16 августа ряд СМИ распространили информацию, что Шестой апелляционный админсуд удовлетворил апелляционною жалобу НБУ и отменил решение Окружного админсуда Киева о признании противоправным выговора заместителю главы НБУ Катерине Рожковой и закрыл производство в данном деле.
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