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Рожкова опровергла информацию о проигрыше в суде дела о выговоре от Совета НБУ

19.08.2021, 13:21
Рожкова опровергла информацию о проигрыше в суде дела о выговоре от Совета НБУ - Фото
Екатерина Рожкова (Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ)

Заместитель главы Национального банка Украины Катерина Рожкова опровергла распостраненную в СМИ информацию о, якобы, признании Шестым апелляционным судом Киева законным вынесенного ей выговора Советом НБУ. Об этом Рожкова написала на своей Facebook странице.   

"С большим удивлением прочитала в СМИ о проигрыше в Шестом апелляционном суде по делу о выговоре, который вынес мне и Дмитрию Сологубу Совет НБУ. Я внимательно читала решение Шестого Апелляционного Суда, и суть его в совершенно другом", – написала Рожкова. 

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По ее словам, Шестой апелляционный суд, ссылаясь на нормы и процессуальные нормы судопроизводства, принял решение, что он не может рассматривать это дело, и поэтому отказался рассматривать его по существу. Но, учитывая, что в соответствии с Конституцией каждый гражданин имеет право на защиту, Шестой апелляционный суд определил, что это дело находится в компетенции другого суда, а именно Киевского апелляционного. 

А уже после этого Киевский апелляционный суд принял постановление, которым отказал НБУ в удовлетворении апелляционной жалобы, оставив решение первой инстанции (Соломенского районного суда) без изменений. 

"Другими словами, мы не проиграли в Шестом апелляционном суде. Шестой апелляционный суд отказался рассматривать это дело по существу и передал его в Киевский апелляционный, в котором решение в нашу пользу в качестве истцов осталось без изменений", - разъяснила замгалвы НБУ. 

Рожкова добавила, что не только суд первой инстанции признал незаконным выговор, вынесенный Советом НБУ, но и вторая инстанция (апелляция) подтвердила незаконность этого решения.  

Решение Киевского апелляционного суда вступило в силу с момента объявления с 12 августа 2021 года. 

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Роман Брыль
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совет нбу выговор шестой апелляционный суд
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