Рожкова рассказала, почему Барышевский суд отстранил ее от работы

Первый заместитель главы Национального банка (НБУ) Екатерина Рожкова заявила, что житель Барышевки Киевской области подал иск против нее из-за публикации на "сомнительном" сайте ОРД.

"Удалось узнать несколько интересных подробностей о двух фигурантах этого процесса. Напомню, их всего трое: Андрей Барташ (истец), я - Екатерина Рожкова (ответчик № 1) и Антон Лукьяненко (ответчик № 2). Как оказалось, поводом для подачи этого иска стала публикация жителя Барышевки Антона Лукьяненко под названием "Екатерина Рожкова - образец государственного управленца" на сайте… ОРД. Конечно, в других условиях я бы не давала ссылку на этот, мягко говоря, сомнительный сайт. Но вы должны это видеть", - пишет Рожкова в Facebook.

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"Если коротко, то 6 июня этот господин Антон Лукьяненко написал текст, в котором мою скромную персону возвеличил до уровня человека, едва ли не в одиночку "остановившего дефолт в Украине и обвал гривни". Как он пришел к таким выводам, что его вдохновляло - отдельный вопрос. Учитывая "высокую" ценность указанной статьи, ее не прочитал никто. Или почти никто", - отметила она.

Но, по словам Рожковой, этот текст "до глубины души возмутил другого жителя Барышевки - Андрея Барташа, который решил оспорить изложенное в суде, видя в утверждениях господина Антона Лукьяненко нарушение своих прав", а также запретить замглавы НБУ выполнять свои обязанности.

"Это, пожалуй, чистое совпадение обстоятельств, но эти два господина между собой знакомы. Барташ, между прочим, был основателем компании Нибиру Х, в которой Антон Лукьяненко до сих пор работает в должности директора. На самом деле, даже не удивлюсь, если сам истец не знает ни обо мне, ни об иске, который он против меня подал, как это было в случае со SkyUp. Говорят, ко всему же, он потерял паспорт. К сожалению, пока выйти на связь с двумя господами и узнать их мотивы мне не удалось. Видимо "залегли на дно в Барышевке", - иронизирует Рожкова.

Она добавила, что 22 июля Барышевский суд рассмотрит иск против нее по существу.

13 июня в НБУ сообщили, что получили письмо от физического лица, из содержания которого следует, что 11 июня Барышевский районный суд Киевской области якобы принял решение о запрете Рожковой исполнять возложенные на нее обязанности первого заместителя главы НБУ.

14 июня НБУ ходатайствовал об отмене этого решения.

Ранее через Окружной админсуд Киева запретить Рожковой выполнять свои обязанности пытался народный депутат Юрий Савчук.

В прошлом году Дарницкий суд отстранил Рожкову по иску депутата Игоря Луценко.