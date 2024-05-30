Рост доллара замедлился, а евро дешевеет. Наличные курсы

Курс доллара вырос на 5 копеек, курс евро упал на 6

Фото: Pixabay

В четверг, 30 мая, средний курс наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 4 коп. и составляет 40,36 грн. Курс продаж увеличился на 6 коп. до 41 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39,9 грн, максимальный – 40,6 грн. Для продажи минимальный курс – 40,74 грн, максимальный – 41,1 грн.

Средний курс покупки евро упал на 6 коп. и составляет 43,65 грн. Курс продаж снизился также на 6 коп. до 44,53 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 43 грн, максимальный – 44 грн. Для продажи минимальный курс – 44,24 грн, а максимальный – 44,8 грн.

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