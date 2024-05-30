Гетманцев підтримав намір повернути прогресивну шкалу ПДФО. Це складно, але потрібно
Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев згоден, що в Україні варто вводити прогресивну шкалу податку на доходи фізичних осіб, хоч це й вимагає складних інструментів адміністрування. Про це він сказав в інтерв'ю Центру економічної стратегії.
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"Я прихильник прогресивного оподаткування. Це в інтересах не стільки держави, скільки суспільства, бо таким чином оподаткування робиться справедливішим. Бо гривня в низькому доході й гривня у високому доході мають різну економічну цінність для платника", – сказав він.
Проблема в тому, що адмініструвати прогресивний ПДФО набагато складніше, а в Україні існує тренд на спрощення в оподаткуванні.
"Постійне бажання все спростити до рівня подушної податі досить хворобливе", – поскаржився він.
Прогресивний ПДФО вимагатиме загального декларування або принаймні значного розширення декларування.
"Але я вважаю, що прогресія – це благо. Це змушує людину рахувати свої доходи, змушує декларувати й фінансову історію. І це справедливо".
- До 2016 року в Україні було дві ставки ПДФО – 15% і 20%, залежно від розміру доходу.
- З 1 січня 2016 року замість них запровадили одну ставку в розмірі 18%.
- 27 грудня Кабінет міністрів схвалив Національну стратегію доходів України на 2024-2030 роки, що було останнім маяком Міжнародного валютного фонду для уряду на 2023 рік. Вона передбачає, зокрема, відновлення прогресивної шкали ПДФО.
- Міністерство фінансів попередило, що спочатку має відбутися реформа Державної податкової служби й тільки потім можна буде говорити про зміну податків.