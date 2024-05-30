Гетманцев підтримав намір повернути прогресивну шкалу ПДФО. Це складно, але потрібно

Голова податкового комітету пожартував, що в Україні існує тренд на спрощення податків до рівня подушної податі

Фото: Данило Гетманцев / Facebook

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев згоден, що в Україні варто вводити прогресивну шкалу податку на доходи фізичних осіб, хоч це й вимагає складних інструментів адміністрування. Про це він сказав в інтерв'ю Центру економічної стратегії.

Читайте про бізнес без політики на каналі LIGA.Бізнес

"Я прихильник прогресивного оподаткування. Це в інтересах не стільки держави, скільки суспільства, бо таким чином оподаткування робиться справедливішим. Бо гривня в низькому доході й гривня у високому доході мають різну економічну цінність для платника", – сказав він.

Проблема в тому, що адмініструвати прогресивний ПДФО набагато складніше, а в Україні існує тренд на спрощення в оподаткуванні.

Читайте також Зростуть видатки та собівартість. Як бізнес реагує на анонсоване підвищення податків

"Постійне бажання все спростити до рівня подушної податі досить хворобливе", – поскаржився він.

Прогресивний ПДФО вимагатиме загального декларування або принаймні значного розширення декларування.

"Але я вважаю, що прогресія – це благо. Це змушує людину рахувати свої доходи, змушує декларувати й фінансову історію. І це справедливо".