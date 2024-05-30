Гетманцев поддержал намерение вернуть прогрессивную шкалу НДФЛ. Это сложно, но нужно
Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев согласен, что в Украине следует ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц, хоть это и требует сложных инструментов администрирования. Об этом он сказал в интервью Центру экономической стратегии.
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"Я сторонник прогрессивного налогообложения. Это в интересах не столько государства, сколько общества, потому что таким образом налогообложение делается более справедливым. Потому что гривня в низком доходе и гривня в высоком доходе имеют разную экономическую ценность для плательщика", — сказал он.
Проблема в том, что администрировать прогрессивный НДФЛ гораздо сложнее, а в Украине существует тренд на упрощение в налогообложении.
"Постоянное желание все упростить до уровня подушной подати достаточно болезненно", — пожаловался он.
Прогрессивный НДФЛ будет требовать общего декларирования или по крайней мере значительного расширения декларирования.
"Но я считаю, что прогрессия – это благо. Это заставляет человека считать свои доходы, заставляет декларировать и финансовую историю. И это справедливо".
- До 2016 года в Украине было две ставки НДФЛ – 15% и 20%, в зависимости от размера дохода.
- С 1 января 2016 года вместо них ввели одну ставку в размере 18%.
- 27 декабря Кабинет министров одобрил Национальную стратегию доходов Украины на 2024-2030 годы, что было последним маяком Международного валютного фонда для правительства на 2023 год. Она предполагает, в частности, восстановление прогрессивной шкалы НДФЛ.
- Министерство финансов предупредило, что сначала должна состояться реформа Государственной налоговой службы и только потом можно будет говорить об изменении налогов.