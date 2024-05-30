Гетманцев поддержал намерение вернуть прогрессивную шкалу НДФЛ. Это сложно, но нужно

Глава налогового комитета пошутил, что в Украине существует тренд на упрощение налогов до уровня подушной подати

Фото: Даниил Гетманцев / Facebook

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев согласен, что в Украине следует ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц, хоть это и требует сложных инструментов администрирования. Об этом он сказал в интервью Центру экономической стратегии.

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"Я сторонник прогрессивного налогообложения. Это в интересах не столько государства, сколько общества, потому что таким образом налогообложение делается более справедливым. Потому что гривня в низком доходе и гривня в высоком доходе имеют разную экономическую ценность для плательщика", — сказал он.

Проблема в том, что администрировать прогрессивный НДФЛ гораздо сложнее, а в Украине существует тренд на упрощение в налогообложении.

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"Постоянное желание все упростить до уровня подушной подати достаточно болезненно", — пожаловался он.

Прогрессивный НДФЛ будет требовать общего декларирования или по крайней мере значительного расширения декларирования.

"Но я считаю, что прогрессия – это благо. Это заставляет человека считать свои доходы, заставляет декларировать и финансовую историю. И это справедливо".