Ріст долара сповільнився, а євро дешевшає. Готівкові курси

Курс долара виріс на 5 копійок, курс євро впав на 6

Фото: Pixabay

У четвер, 30 травня, середній курс готівкового долара в українських банках, порівняно з середою, виріс на 4 коп. і складає 40,36 грн. Курс продажу збільшився на 6 коп. до 41 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 39,9 грн, максимальний – 40,6 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,74 грн, максимальний – 41,1 грн.

Середній курс купівлі євро впав на 6 коп. і становить 43,65 грн. Курс продажу знизився також на 6 коп. до 44,53 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить – 43 грн, максимальний – 44 грн. Для продажу мінімальний курс – 44,24 грн, а максимальний – 44,8 грн.

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