Рост реального ВВП Украины оказался ниже ожидаемого. НБУ назвал причину

Национальный банк объяснил, почему фактические темпы роста ВВП в 2024 году упали до 2,9%

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Национальный банк считает, что сокращение показателей сельского хозяйства стало основной причиной более слабого, чем ожидалось роста реального внутреннего валового продукта в 2024 году – всего 2,9%. Об этом говорится на его сайте.

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"Фактические темпы роста реального ВВП оказались ниже оценки Национального банка, обнародованной в инфляционном отчете за январь 2025 года (3,4%). Это в частности связано с возобновлением падения ВВП в IV квартале 2024 года (на 0,1 п.п.) из-за существенного сокращения показателей сельского хозяйства (на 30,3% г/г). Частичное влияние имело и повышение базы сравнения в результате улучшения ГССУ показателя роста экономики в IV квартале 2023 года в рамках традиционного уточнения показателя ВВП", — говорится в сообщении.

Несмотря на падение ВВП в последнем квартале предыдущего года, в 2025 году экономика Украины вырастет, считает НБУ.

Тенденцию, по мнению регулятора, должно поддержать ожидаемое наращивание урожаев, уменьшение дефицита электроэнергии и оживление внешнего спроса.

Экономический рост в дальнейшем будут ограничивать последствия войны, в частности дефицит рабочей силы и повреждение инфраструктуры и производственных мощностей.

17 апреля НБУ обнародует свои новые прогнозы на 2025-2027 годы.

Ранее он ожидал роста на 3,6% в 2025 году, 4,0% в 2026 и 4,2% в 2027-м.