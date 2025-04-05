Зростання реального ВВП України виявилося нижчим, ніж очікувалося. НБУ назвав причину

Національний банк пояснив, чому фактичні темпи зростання ВВП у 2024 році впали до 2,9%

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Національний банк вважає, що скорочення показників сільського господарства стало основною причиною слабшого, ніж очікувалося, зростання реального внутрішнього валового продукту у 2024 році – лише 2,9%. Про це йдеться на його сайті.

"Фактичні темпи зростання реального ВВП виявилися нижчими за оцінку Національного банку, оприлюднену в інфляційному звіті за січень 2025 року (3,4%). Це зокрема пов’язано з відновленням падіння ВВП у IV кварталі 2024 року (на 0,1 в.п.) через суттєве скорочення показників сільського господарства (на 30,3% р/р). Частковий вплив мало й підвищення бази порівняння внаслідок поліпшення ДССУ показника зростання економіки у ІV кварталі 2023 року у межах традиційного уточнення показника ВВП", – йдеться в повідомленні.

Попри падіння ВВП в останньому кварталі попереднього року, у 2025 році економіка України зросте, вважає НБУ.

Тенденцію, на думку регулятора, має підтримати очікуване нарощення врожаїв, зменшення дефіциту електроенергії та пожвавлення зовнішнього попиту.

Натомість економічне зростання і надалі обмежуватимуть наслідки війни, зокрема дефіцит робочої сили та пошкодження інфраструктури й виробничих потужностей.

17 квітня НБУ оприлюднить свої нові прогнози на 2025–2027 роки.

Раніше він очікував зростання на 3,6% у 2025 році, 4,0% у 2026-му і 4,2% у 2027-му.