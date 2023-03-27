Саудовский банкир, слова которого обвалили акции Credit Suisse, ушел в отставку
Глава Saudi National Bank Аммар Аль-Худайри, который в середине марта невольно приложился к обвалу акций Credit Suisse, ушел в отставку, пишет Reuters.
В начале марта Аль-Худайри в интервью телеканалу Bloomberg ответил: "Абсолютно нет", когда его спросили, готов ли банк как крупнейший акционер вложить деньги в Credit Suisse для поддержания ликвидности.
После этого заявления цена акций Credit Suisse упала до рекордно низкого уровня, и, в конце концов, швейцарскому регулятору пришлось вмешаться и договориться с UBS Group о поглощении проблемного Credit Suisse. Это привело к тому, что Saudi National Bank потерял свои инвестиции в Credit Suisse.
Обвал акций Credit Suisse также привел к падению акций европейских банков.
Saudi National Bank купил около 9,9% швейцарского банка в 2021 году за 1,4 млрд франков.
- 21 марта стало известно, что крупнейший швейцарский банк UBS покупает своего конкурента Credit Suisse, у которого возникли проблемы, за 3 млрд швейцарских франков ($3,25 млрд.).
- UBS заплатит по 0,76 франка за акцию Credit Suisse, хотя еще в пятницу акции Credit Suisse торговались по цене 1,86 франка. По данным Financial Times, первоначально UBS вообще предлагал всего 0,25 франка за акцию.