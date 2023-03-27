Саудовский банкир, слова которого обвалили акции Credit Suisse, ушел в отставку

Президенту Saudi National Bank пришлось уйти с поста после потери инвестиций банка в Credit Suisse

Credit Suisse (Фото - EPA)

Глава Saudi National Bank Аммар Аль-Худайри, который в середине марта невольно приложился к обвалу акций Credit Suisse, ушел в отставку, пишет Reuters.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

SNB был самым крупным акционером Credit Suisse, а Аль-Худайри возглавлял банк с 2021 года. В пресс-релизе банка сообщается, что он уходит с поста по личным причинам. Его заменит гендиректор Саид Мохаммед Аль-Гамди.



В начале марта Аль-Худайри в интервью телеканалу Bloomberg ответил: "Абсолютно нет", когда его спросили, готов ли банк как крупнейший акционер вложить деньги в Credit Suisse для поддержания ликвидности.

После этого заявления цена акций Credit Suisse упала до рекордно низкого уровня, и, в конце концов, швейцарскому регулятору пришлось вмешаться и договориться с UBS Group о поглощении проблемного Credit Suisse. Это привело к тому, что Saudi National Bank потерял свои инвестиции в Credit Suisse.

Обвал акций Credit Suisse также привел к падению акций европейских банков.

Saudi National Bank купил около 9,9% швейцарского банка в 2021 году за 1,4 млрд франков.