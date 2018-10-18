Сбербанк РФ будет искать нового покупателя украинской "дочки"

Банк решил искать нового покупателя для Сбербанка Украина

Реклама Реклама

Сбербанк РФ будет искать нового покупателя для своего украинского дочернего банка, поскольку белорусский Паритетбанк не устроил Национальный банк Украины (НБУ). Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на первого зампреда правления Сбербанка Льва Хасиса.

"Я думаю, что нам придется нового покупателя искать, потому что НБУ очень четко сказал, что покупатель из Белоруссии для них является нежелательным. Они считают белорусского покупателя недостаточно "репутабельным" для того, чтобы одобрить эту сделку", - сказал он.

Топ-менеджер подчеркнул, что украинский банк "продолжает работать на территории Украины и продолжает соблюдать все нормативы".

"Вы знаете, что сейчас там есть судебный процесс с одним из украинских олигархов и российскими банками, где он пытается в нашем случае удовлетворить свои интересы за счёт нашего имущества. Мы с этим, естественно, не согласны", - сказал Хасис.

По его словам, акционеры Сбербанка, среди которых 37% - это американские и европейские инвесторы, "никогда не согласятся с тем, что они отвечают каким-то образом по тем кейсам, которые этот олигарх предъявляет".

Читайте также Из-за Коломойского могут арестовать активы украинских госбанков

В сентябре Апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских "дочек" российских банков с участием государства: ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка (все - Киев) по иску Приватбанка, который контролируется Игорем Коломойским.

Напомним, 12 сентября Апелляционный суд арестовал акции Проминвестбанка (принадлежит российской госкорпорации Внешэкономбанк), Сбербанка (принадлежит российскому Сбербанку) и ВТБ Банка (принадлежит российскому госбанку ВТБ). Таким образом, суд удовлетворил заявление ряда компаний, связанных с Игорем Коломойским и его партнерами (в том числе ЧАО Аэробуд, ООО Приватофис, ООО Приватленд,ООО Эверест Истейт, ООО Телерадиокомпания Жиса, ООО Крым Дивелопмент, ООО КУА Финансовый капитал, ООО КУА Финансовый вектор и т.д.).

Позднее Верховный суд отказался снимать арест с акций и недвижимости украинских "дочек" российских банков.

Несмотря на то, что ареста акций Проминвестбанка в украинском суде добились структуры "приватовцев", российский Внешэкономбанк заявлял о намерении судиться с Украиной как государством в международном арбитраже.