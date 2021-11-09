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Сбербанк РФ не видит перспектив своей "дочки" в Украине. Активно ищет покупателей

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2021, 18:51
Сбербанк РФ не видит перспектив своей
Фото: Андрей Гудзенко/Liga.net

Российский Сбербанк не видит дальнейших перспектив работы своего дочернего банка в Украине и активно ищет варианты его продажи. Об этом заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф, передает агентство Интерфакс.     

"Мы там находимся под целым букетом сложных санкций. Наш банк является очень привлекательным активом в Украине, но мы находимся в очень сложной юридической ситуации, пока мы не нашли какой-то приемлемой для себя и, конечно же, для всех разрешительных инстанций, а их там много, сделки", – цитирует агентство главу Сбербанка РФ. 

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Греф добавил, что Сбербанк ищет варианты уходы с украинского рынка, потому что не видит "дальнейших перспектив нашего пребывания там". 

В середине сентября Греф сообщил, что Сбербанк рассматривает различные варианты развития событий в отношении украинской "дочки" и не исключает принятия решения по банку до начала 2022 года.  

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Роман Брыль
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Герман Греф сбербанк россии
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