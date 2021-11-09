Сбербанк РФ не видит перспектив своей "дочки" в Украине. Активно ищет покупателей

Российский Сбербанк не видит дальнейших перспектив работы своего дочернего банка в Украине и активно ищет варианты его продажи. Об этом заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф, передает агентство Интерфакс.

"Мы там находимся под целым букетом сложных санкций. Наш банк является очень привлекательным активом в Украине, но мы находимся в очень сложной юридической ситуации, пока мы не нашли какой-то приемлемой для себя и, конечно же, для всех разрешительных инстанций, а их там много, сделки", – цитирует агентство главу Сбербанка РФ.

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Греф добавил, что Сбербанк ищет варианты уходы с украинского рынка, потому что не видит "дальнейших перспектив нашего пребывания там".

В середине сентября Греф сообщил, что Сбербанк рассматривает различные варианты развития событий в отношении украинской "дочки" и не исключает принятия решения по банку до начала 2022 года.

20 августа 2021 года Верховный суд завершил рассмотрение дела Ощадбанка против российского Сбербанк России и АО Сбербанк и признал за Ощадбанком право на торговую марку "Сбербанк" на территории Украины.

1 ноября Сбербанк поменял название одноименной "дочки" в Украине на "Международный резервный банк".

4 ноября Сбербанк продал свои дочерние банки в Центральной и Восточной Европе.

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Роман Брыль

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