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Семейный банк Суркисов получил 300 млн грн прибыли за прошлый год

29.03.2021, 16:00
Семейный банк Суркисов получил 300 млн грн прибыли за прошлый год - Фото
Григорий и Игорь Суркисы (Коллаж: LIGA.net)

Акцент-Банк (А-Банк), принадлежащий семье Суркисов, получил 299,7 млн грн чистой прибыли за 2020 год. Об этом пишет finbalance со ссылкой на сообщение банка о собрании акционеров 28 апреля в системе раскрытия информации на фондовом рынке НКЦБФР.

Согласно сообщению, А-Банк планирует направить 276,2 млн грн чистой прибыли на увеличение уставного капитала банка. Еще 23,5 млн грн будет использовано для пополнения резервного капитала банка.

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Выплачивать дивиденды за 2020 год А-Банк не планирует.

По итогам 2021 года А-Банк занимал 22 место по размеру активов (9,2 млрд грн) среди действующих банков и шестое – по размеру филиальной сети (232 офиса).  

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На начало 2020 года Игорь Суркис владел 33,22% акций банка, Григорий Суркис – 32,99%, Светлана Суркис и Марина Суркис – по 16,89%.

Суркисы купили банк в 2015 году у ПриватБанка Коломойского-Боголюбова. До 2007 года А-Банк имел другое название – Украинский кредитный банк.

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Роман Брыль
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братья Суркисы А-Банк
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