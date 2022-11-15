Сколько стоят доллар и евро в банках. Наличные курсы валют
15.11.2022, 11:00
Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ
Во вторник, 15 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 2 коп. и составляет 40,1 грн. Курс продаж опустился на 6 коп. и составил 40,68 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39 грн, максимальный – 40,5 грн. Для продажи минимальный курс – 40,3 грн, максимальный – 41 грн.
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Средний курс покупки евро вырос на 12 коп. и достиг 40,26 грн. Средний курс продаж увеличился на 1 коп. и составляет 41,37 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,5 грн, максимальный – 40,8 грн. Для продажи минимальный курс – 40,8 грн, максимальный – 42,3 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
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