Курсы доллара и евро повышаются: Курсы НБУ на завтра

Какие курсы доллара и евро зафиксировал Нацбанк на 6 ноября

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Официальный курс доллара

Согласно официальному курсу Национального банка Украины на 6 ноября, курс гривни по отношению к доллару упал на 4 коп. и составляет 41,4375 за 1 доллар.

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Какой курс евро установил Нацбанк

По отношению к евро национальная валюта подешевела на 1 коп. и составляет 45,1503 за 1 евро.

Напомним, наличный курс покупки доллара сегодня, 5 ноября, составил 41,22 грн, курс продажи – 41,7 грн. Наличный курс евро для покупки составил 44,8 грн, для продажи – 45,53 грн.