Курси долара та євро підвищуються: Курси НБУ на завтра

Які курси долара та євро зафіксував Нацбанк на 6 листопада

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Офіційний курс долара

Відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 6 листопада, курс гривні відносно долара впав на 4 коп. і складає 41,4375 за 1 долар.

Який курс євро встановив Нацбанк

Стосовно євро національна валюта подешевшала на 1 коп. і становить 45,1503 за 1 євро.

Нагадаємо, готівковий курс купівлі долара сьогодні, 5 листопада, склав 41,22 грн, курс продажу – 41,7 грн. Готівковий курс євро для купівлі склав 44,8 грн, для продажу – 45,53 грн.