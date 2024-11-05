Курси долара та євро підвищуються: Курси НБУ на завтра
Офіційний курс долара
Відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 6 листопада, курс гривні відносно долара впав на 4 коп. і складає 41,4375 за 1 долар.
Який курс євро встановив Нацбанк
Стосовно євро національна валюта подешевшала на 1 коп. і становить 45,1503 за 1 євро.
Нагадаємо, готівковий курс купівлі долара сьогодні, 5 листопада, склав 41,22 грн, курс продажу – 41,7 грн. Готівковий курс євро для купівлі склав 44,8 грн, для продажу – 45,53 грн.