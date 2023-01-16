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Соучредитель Monobank отказался от иска против ПриватБанка. Оспаривал национализацию

Цей матеріал також доступний українською
16.01.2023, 15:37
Соучредитель Monobank отказался от иска против ПриватБанка. Оспаривал национализацию - Фото
Олег Гороховский (Фото: пресс-служба КМЭФ)

Хозяйственный суд Киева закрыл производство по иску соучредителя Monobank Олега Гороховского против ПриватБанка, в связи с его заявлением об отказе от иска. Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.  

В своем иске Гороховский просил признать недействительным договор купли-продажи акций ПриватБанка от 21 декабря 2016 года, на основании которого государство приобрело в собственность акции ПриватБанка. Аналогичные иски, инициированные Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, также находятся в производстве хозсуда Киева. 

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Гороховский обратился с иском в хозсуд Киева еще в 2019 году, но в июле 2020 года производство по делу было закрыто на основании положений т.н. "антиколомойского закона", прямо запрещающих возврат выведенных с рынка банков бывшим собственникам и акционерам. 

Впоследствии суды апелляционной и кассационной инстанции отменили постановление о закрытии производства и вернули дело в хозсуд Киева для продолжения рассмотрения. 

В начале февраля 2023 года Большая Палата Верховного Суда также должна рассмотреть дело по иску другого бывшего совладельца и председателя правления ПриватБанка, Александра Дубилета и привести выводы о применении положений "антиколомойского закона".  

Эти выводы будут иметь влияние на все подобные дела, инициированные бывшими собственниками и топ-менеджерами ПриватБанка, считают в банке.

В ПриватБанке напоминают, что в производстве хозсуда Киева находится более 40 судебных дел по искам бывших владельцев, поданных с целью восстановления их права собственности на акции ПриватБанка. 

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Роман Бриль
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Monobank национализация Приватбанка хозсуд киева олег гороховский
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