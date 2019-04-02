Совет правосудия уволил судью за решение в пользу Коломойского

Высший совет правосудия (ВСП) уволил киевскую судью Людмилу Кизюн за решение в пользу олигарха Игоря Коломойского в деле ПриватБанка. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

По мнению совета, судья совершила "существенный дисциплинарный проступок", запретив компаниям, проводившим расследование вывода денег из ПриватБанка, расследовать возможные мошеннические схемы. Соответствующее постановление было принято судьей в конце 2017 года.

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Жалобу на нее подали Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура, Национальный банк и компания Астерс Консалт.

Они отмечали, что решение судьи Кизюн основывается исключительно на ее предположениях, не содержит никаких ссылок на доказательства и препятствует деятельности расследователей.

ВСП решил, что наложенные судьей временные запреты были аналогичны тем, которые олигарх хотел получить после рассмотрения дела по существу. А это является нарушением законодательства.

Накануне сообщалось, что Окружной суд Киева закончил рассмотрение по существу иска Коломойского к НБУ, Кабмину и другим ведомствам в деле о национализации ПриватБанка и переходит к судебным дебатам в закрытом режиме. Следующее заседание состоится 18 апреля.

ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. До этого им владели Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

В начале 2018 года международная компания Kroll провела независимый аудит ПриватБанка и выявила, что в течение десяти лет до национализации, банк был объектом масштабных мошеннических действий, которые нанесли ему $5,5 млрд убытков. Коломойский называет эти обвинения "фейком". Он также заявляет о готовности вернуть выведенные деньги ПриватБанку, если факт вывода будет доказан в суде.

Коломойский пытается отменить национализацию банка. В конце февраля 2019-го он подал десятки судебных исков.