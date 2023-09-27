США подозревают Credit Suisse и UBS Group в помощи россиянам обходить санкции

Министерство юстиции США начало полномасштабное расследование против швейцарских Credit Suisse Group и UBS Group AG по подозрениям в несоблюдении требований, которые позволили российским клиентам уклоняться от санкций. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Основные претензии Минюста в нарушении режима санкций касаются работы Credit Suisse. Группа UBS в июне поглотила Credit Suisse и также является фигурантом расследования.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

По словам источников, расследование все еще находится на ранней стадии и может не привести к предъявлению обвинений или урегулированию спора.

Пока Министерство юстиции запросило информацию о том, как банки обрабатывали счета клиентов, попавших под санкции, за последние несколько лет.

Расследование охватывает как ограничения, введенные после вторжения России в Украину в 2022 году, так и предыдущие санкции, введенные после аннексии Крыма в 2014 году.

До начала российского вторжения в Украину Credit Suisse обслуживал богатых россиян, управляя их активами на сумму более $60 млрд. К моменту вторжения в феврале 2022 года эта цифра упала до $33 млрд.

На то время UBS управлял активами россиян на более $11 млрд.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube