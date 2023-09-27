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США подозревают Credit Suisse и UBS Group в помощи россиянам обходить санкции

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2023, 15:59
США подозревают Credit Suisse и UBS Group в помощи россиянам обходить санкции - Фото
Фото: depositphotos.com

Министерство юстиции США начало полномасштабное расследование против швейцарских Credit Suisse Group и UBS Group AG по подозрениям в несоблюдении требований, которые позволили российским клиентам уклоняться от санкций. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.  

Основные претензии Минюста в нарушении режима санкций касаются работы Credit Suisse. Группа UBS в июне поглотила Credit Suisse и также является фигурантом расследования.  

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По словам источников, расследование все еще находится на ранней стадии и может не привести к предъявлению обвинений или урегулированию спора. 

Пока Министерство юстиции запросило информацию о том, как банки обрабатывали счета клиентов, попавших под санкции, за последние несколько лет. 

Расследование охватывает как ограничения, введенные после вторжения России в Украину в 2022 году, так и предыдущие санкции, введенные после аннексии Крыма в 2014 году. 

До начала российского вторжения в Украину Credit Suisse обслуживал богатых россиян, управляя их активами на сумму более $60 млрд. К моменту вторжения в феврале 2022 года эта цифра упала до $33 млрд.

На то время UBS управлял активами россиян на более $11 млрд.

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Роман Брыль
санкции против россииминюст сшаcredit suisseшвейцарские банкиUBS
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