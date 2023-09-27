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Новини | США підозрюють Credit Suisse та UBS Group у допомозі росіянам обходити санкції

Этот материал также доступен на русском
27.09.2023, 15:59
США підозрюють Credit Suisse та UBS Group у допомозі росіянам обходити санкції - Фото
Фото: depositphotos.com

Міністерство юстиції США розпочало повномасштабне розслідування проти швейцарських Credit Suisse Group та UBS Group AG за підозрами у недотриманні вимог, які дозволили російським клієнтам ухилятися від санкцій. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на свої джерела.

Основні претензії Мін'юсту щодо порушення режиму санкцій стосуються роботи Credit Suisse. Група UBS у червні поглинула Credit Suisse і також є фігурантом розслідування.

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За словами джерел, розслідування все ще є на ранній стадії й може не спричинити висунення звинувачень або врегулювання спору.

Поки що Міністерство юстиції запросило інформацію про те, як банки обробляли рахунки клієнтів, які потрапили під санкції, за останні кілька років.

Розслідування охоплює як обмеження, запроваджені після вторгнення Росії в Україну у 2022 році, так і попередні санкції, запроваджені після анексії Криму у 2014 році.

До початку російського вторгнення в Україну Credit Suisse обслуговував багатих росіян, керуючи їх активами на суму понад $60 млрд. На момент вторгнення в лютому 2022 року ця цифра впала до $33 млрд.

На той час UBS управляв активами росіян у понад $11 млрд.

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Роман Бриль
санкції проти росіїмінюст сшашвейцарські банкиcredit suisseUBS
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