Ставки по депозитам. Банки пересмотрят формирование процентов по вкладам

С начала 2021 года банки в Украине будут обязаны соблюдать новый норматив NSFR, который приведет к изменению принципа формирования ими ставок по депозитам. Об этом сообщает FinClub.

Что такое NSFR

NSFR (от англ. Net Stable Funding Ratio / коэффициент чистого стабильного финансирования) – это норматив, регулирующий активы и пассивы банков по срокам погашения.

Данный норматив определяет минимальный уровень ликвидности (достаточности ресурсов) банка на один год в различных валютах.

Главная цель NSFR – минимизировать один из основных рисков для финансовой стабильности, связанный с краткосрочностью привлекаемых банками ресурсов (депозитов).

У банков появятся стимулы для привлечения депозитов на более продолжительный период, а зависимость от краткосрочного финансирования должна уменьшиться.

NSFR был разработан Базельским комитетом по банковскому надзору в ответ на глобальный финансовый кризис 2007-2008 годов.

В Украине норматив NSFR был введен постановлением НБУ №158 от 24 декабря 2019 года, вступившим в силу с 3 февраля 2020 года. При этом норматив станет обязательным к исполнению с начала 2021 года.

Как новый норматив повлияет на формирование депозитных ставок

Зачастую ставки по депозитам формируются банками исходя того, насколько острой является их потребность в средствах. По этой причине иногда ставка по трехмесячным депозитам выше, чем по депозитам на 12 месяцев.

Однако введение норматива NSFR заставит банки сбалансировать активы и пассивы по срокам погашения и начать более активно привлекать депозиты на длительные сроки, в том числе на два-три и даже пять лет.

При этом клиенты банков смогут зафиксировать выгодную ставку размещения сразу на длительный срок.

"Именно по "длинным" депозитам банки будут предлагать выгодные условия. Банки, которым есть что предложить клиентам, кроме ставки, будут делать акцент на удобстве сервисов, особенно дистанционных, и предоставлении не моноуслуги, а всего комплекса услуг, и не только банковских", – сказал руководитель департамента сбережений ПриватБанка Андрей Шульга.

Какова динамика ставок по депозитам в последнее время

По данным Liga.net, во втором квартале 2020 года ставки по депозитам в украинских банках снизились сильнее, чем за весь 2019 год.

Гривневые вклады за второй квартал в среднем подешевели на 2,8 п.п. Снижение средней ставки по валютным вкладам составило 1,82 п.п.

Лидером снижения доходности стали гривневые вклады на сроки от трех до шести месяцев - на 2,8 п.п. до 8,45% годовых. Также существенно потеряли в цене сбережения на период от шести до двенадцати месяцев - на 2,77 п.п. до 8,62% годовых.

Средняя ставка по депозитам на срок от месяца до трех снизилась на 2,53 п.п. и составила 6,8% годовых. Депозиты сроком более года подешевели на 2,33 п.п. до 8,56% годовых.

Что касается долларовых вкладов, то средняя ставка по депозитам на срок менее месяца снизилась на 1,48 п.п. до 0,58% годовых.

Вклады от месяца до трех подешевели на 0,46 п.п. до 0,54% годовых, на сроки от трех месяцев до полугода - уменьшились на 0,29 п.п. до 0,94% годовых.

Ставки по долларовым вкладам на период от шести месяцев до года снизились на 0,18 п.п. до 1,31% годовых, по вкладам сроком свыше года - на 0,12 п.п. до 1,78% годовых.

Причиной снижения доходности депозитов банкиры называют избыточную ликвидность. Другими словами, финучреждения имеют достаточно ресурсов и им не нужны деньги населения.

В начале июня в Нацбанке посоветовали, на что обращать внимание при размещении депозитов.

В середине июня в НБУ сообщили о том, что в период карантина объем гривневых вкладов физлиц увеличился.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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