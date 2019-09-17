Суд Гааги рассмотрит доводы России по ПриватБанку - Минюст РФ

Постоянная палата арбитражного суда в Гааге рассмотрит доводы России о том, что ПриватБанк якобы незаконно купил активы в Крыму. Об этом утверждает пресс-служба Министерства юстиции РФ.

"12 сентября 2019 года международный арбитражный трибунал согласился рассмотреть доводы России о незаконном приобретении ПриватБанком активов в Крыму. Арбитры разрешили представить доказательства того, что банк, находившийся под контролем украинского олигарха Игоря Коломойского, являлся незаконным владельцем имущества, которое, по утверждениям истца, было экспроприировано", - заявляют в министерстве.

В Минюсте утверждают, что ПриватБанк и контролирующие его лица "неоднократно нарушили закон, в том числе прибегали к коррупции" ради получения активов на полуострове.

"ПриватБанк скрыл эти сведения. Однако после того, как Россия сообщила о них, трибунал подтвердил, что заслушает стороны по этому вопросу одновременно с возражениями государства по размеру убытков банка", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что РФ параллельно оспаривает в государственном суде Нидерландов решение международного арбитражного трибунала, которым ранее была признана юрисдикция рассматривать иск банка.

Накануне ПриватБанк заявлял, что арбитражный суд в Гааге отказал России в пересмотре предыдущих арбитражных решений.

В феврале 2019 года Арбитражный суд в Гааге вынес решение в пользу ПриватБанка и против России по экспроприации активов банка в Крыму. Вопрос о размере компенсации был перенесен на следующий этап арбитражного разбирательства. ПриватБанк намерен получить возмещение в размере более $1 млрд.

В сентябре прошлого года Игорь Коломойский добился ареста активов трех российских госбанков в Украине, чтобы вынудить Россию заплатить за экспроприированные в Крыму активы на $160 млн. В результате компания Дайрис из группы Приват Коломойского выставила на аукцион контрольный пакет акций Проминвестбанка. Побробней читайте тут>>>.

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