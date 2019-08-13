Суд разрешил группе Приват продать "дочку" российского банка

Киевский апелляционный суд отклонил жалобу госкорпорации ВЕБ.РФ на решение судов предыдущих инстанций, которым корпорация хотела остановить продажу акций Проминвестбанка (украинской "дочки" российского Внешэкономбанка). Об этом сообщает Finabalance со ссылкой на решение суда от 6 августа.

"Учитывая то, что заявитель не является стороной указанного исполнительного производства, которое непосредственно связано с предметом обжалования, он не наделен процессуальным правом на обжалование действий государственного исполнителя в порядке гражданского судопроизводства. Этот спор подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства", - говорится в документе.