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Суд разрешил группе Приват продать "дочку" российского банка

Суд разрешил группе Приват продать "дочку" российского банка
13.08.2019, 13:30

Киевский апелляционный суд не удовлетворил жалобу госкорпорации ВЕБ.РФ по принудительной продаже Проминвестбанка

Киевский апелляционный суд отклонил жалобу госкорпорации ВЕБ.РФ на решение судов предыдущих инстанций, которым корпорация хотела остановить продажу акций Проминвестбанка (украинской "дочки" российского Внешэкономбанка). Об этом сообщает Finabalance со ссылкой на решение суда от 6 августа.

"Учитывая то, что заявитель не является стороной указанного исполнительного производства, которое непосредственно связано с предметом обжалования, он не наделен процессуальным правом на обжалование действий государственного исполнителя в порядке гражданского судопроизводства. Этот спор подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства", - говорится в документе.

  • 19 июля Государственный исполнитель выставил на продажу на бирже ПФТС 99,8% акций Проминвестбанка за около $21 млн. Начало аукциона запланировано на 28 августа.
  • Интерес к банку проявили три компании: Кредитное учреждение Инвестиционное, а также ФК Женева и Европейское сберегательное общество.
  • 26 июля российский ВЭБ - главный акционер  Проминвестбанка - заявил о запрете Печерским райсудом Киева продавать акции украинской "дочки" Внешэкономбанка.
  • Акции взыскала и выставила на торги компания Дайрис из группы Приват Игоря Коломойского.
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